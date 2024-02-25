‏مدرب الجواد الفائز بكأس السعودية "آل رشيد" يكشف كواليس حديثه مع ‫ولي العهد أثناء تسلُّمه الجائزة

كشف حمد آل رشيد، مدرب الجواد الفائز بكأس السعودية 2024 وصاحب تجربة 40 سنة في مجال الفروسية، كواليس حديثه مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء تسلُّمه الجائزة، وأعرب عن شكره لسموه على ثقته وتواضعه.
وقال لنشرة التاسعة على قناة mbc: ما دار بيني وبين سمو ولي العهد أنني قلت له "هذه الكأس أغلى كأس في العالم، ودفعنا الغالي لتبقى الكأس في السعودية". وقد سعدنا بشكره لنا وثقته بنا.
وبخصوص كواليس صفقة الجواد البطل "سينور بوسكادور" أضاف آل رشيد: "طلب مني رجل الأعمال شرف الحريري قبل يومين من السباق شراء خيل، يشارك في البطولة، وتمت الصفقة، وتم إحضار الخيل من أمريكا بعد أن تمت متابعته في السباقات، وتحقيقه مراكز متقدمة، وكنت متفائلاً به.