‏مدرب الجواد الفائز بكأس السعودية "آل رشيد" يكشف كواليس حديثه مع ‫ولي العهد أثناء تسلُّمه الجائزة

وبخصوص كواليس صفقة الجواد البطل "سينور بوسكادور" أضاف آل رشيد: "طلب مني رجل الأعمال شرف الحريري قبل يومين من السباق شراء خيل، يشارك في البطولة، وتمت الصفقة، وتم إحضار الخيل من أمريكا بعد أن تمت متابعته في السباقات، وتحقيقه مراكز متقدمة، وكنت متفائلاً به.