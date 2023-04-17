أبحاث رواد الفضاء السعوديين.. شعلة تضيء طريق البحث العلمي لمستقبل أفضل

وتعد الرحلة التي سيقوم بها رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، بمثابة الشعلة التي ستنير طريق البحث العلمي والابتكارات العلمية، والتي بدورها سينعكس أثرها على مستقبل الوطن والمواطنين، لاستخدامها في شتى المجالات، من زراعة وصناعة وغيرها.