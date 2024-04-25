مروج وأنهار.. صورة عن مناخ الجزيرة العربية القديم يرسمها "المسند"

قدم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، صورة عن مناخ الجزيرة العربية القديم، وفقاً لدراسة العلماء لـ"البحيرات الجافة".
وأوضح "المسند"، أنه قبل نحو 1000 سنة تقريباًً بدأت الجزيرة العربية أشد الفترات جفافاً، وقبل 4500 سنة بدأت فترة الجفاف الأخيرة والحالية، وقبل 7000 سنة بدأ مناخها بالتحول التدريجي من المروج والأنهار إلى الصحاري والقفار.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "بينما آخر فترة كانت فيها مروجاً وأنهاراً وقعت قبل نحو 8000 إلى 9000 سنة"، مستشهداً بقوله تعالى {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ}.