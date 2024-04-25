مروج وأنهار.. صورة عن مناخ الجزيرة العربية القديم يرسمها "المسند"

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "بينما آخر فترة كانت فيها مروجاً وأنهاراً وقعت قبل نحو 8000 إلى 9000 سنة"، مستشهداً بقوله تعالى {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ}.