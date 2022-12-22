"الفيصل" يُكَرّم رئيس "سدايا" لفوزه بجائزة الاعتدال في دورتها السادسة 2022م

ونوّه "الغامدي" بأن أول مهمة لسدايا كانت بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد وبنظرة ثاقبة منه -حفظه الله- هي بناء بنك بيانات وطني ليكون بعد ذلك أساسًا لكل الحلول الرقمية الوطنية التي انطلقت تباعًا؛ مضيفًا أنه ما هي إلا بضعة أشهر من تأسيس سدايا، وإذ بالعالم يقف أمام تحدٍّ عظيم للتعامل مع جائحة كورونا، وكان للمملكة العربية السعودية موقف تاريخي ورسالة اعتدال للعالم. (الإنسان أولًا)، حينها وجدنا أنفسنا في سدايا أمام واجب إنساني وطني للمساهمة في حلول مبتكرة لاحتواء الجائحة.