رائدة ومنوّعة.. الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة لـ"جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني"

واندرجت المشاريع تحت مسارات الجائزة الرئيسة، منها: مسار "المشاريع المبنية"، حيث يستهدف البيئة العمرانية المتميزة التي تمّ تصميمها وتنفيذها والبدء بتشغيلها، بينما يُركز المسار الثاني على "المشاريع غير المبنية" والذي يتضمن تصاميم للبيئة العمرانية المتميزة لمشاريع لم يكتمل بناؤها على أرض الواقع، أما المسار الثالث فيقتصر على "مشاريع طلبة الجامعات" المبدعين في مجالات القطاع، حيث يخص هذه الفئة بمشاريع تخرجهم المُحققة للتميز العمراني.