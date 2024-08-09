رائدة ومنوّعة.. الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة لـ"جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني"

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، القائمة القصيرة للمشاريع المعمارية المرشحة بجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني، ضمن استعداداتها للإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي للجائزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، المقرر انعقاده الأحد المقبل في مدينة الرياض، وتضمنت القائمة القصيرة مجموعة من المشاريع الرائدة التي تمّ اختيارُها بناءً على معايير مستمدة من قيم الميثاق.
واندرجت المشاريع تحت مسارات الجائزة الرئيسة، منها: مسار "المشاريع المبنية"، حيث يستهدف البيئة العمرانية المتميزة التي تمّ تصميمها وتنفيذها والبدء بتشغيلها، بينما يُركز المسار الثاني على "المشاريع غير المبنية" والذي يتضمن تصاميم للبيئة العمرانية المتميزة لمشاريع لم يكتمل بناؤها على أرض الواقع، أما المسار الثالث فيقتصر على "مشاريع طلبة الجامعات" المبدعين في مجالات القطاع، حيث يخص هذه الفئة بمشاريع تخرجهم المُحققة للتميز العمراني.
وأوضحت الهيئة، أن مسار المشاريع المبنية يضم المقبل أحد عشر مشروعاً مرشحاً للجائزة، يشمل: مقر الإدارة العامة لبنك التنمية الاجتماعي في الرياض، ومشروع منتجع نجدارة، وبرج المقرنص، إضافة إلى مركز المؤتمرات في الرياض، ومسجد الغراء بالمدينة المنوّرة، ومبنى سابك في الجبيل.
كما تتضمن القائمة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في مدينة الظهران، وبانيان تري العُلا التابع لشركة تطوير العُلا، ومبنى دار الرحمانية التابع لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي في محافظة الغاط، والجامع الكبير في مركز الملك عبدالله المالي، ويختتم قائمة هذا المسار برج الابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وبيّنت الهيئة، أن مسار المشاريع غير المبنية يتضمن أربعة مشاريع مميزة، بدءاً بمشروع مطار أبها الدولي، يليه مشروع مسجد رتال في الدمام، إضافة إلى مشروع المسار الرياضي، ومشروع محراب في المدينة المنوّرة.
وفيما يتعلق بمسار مشاريع طلبة الجامعات، فقد شملت القائمة القصيرة لهذا المسار ثمانية مشاريع مرشحة، وهي: مشروع "عبق" المرخ من تصميم الطالبة هدى القحطاني؛ بجامعة الأمير سلطان، ومشروع "ذا هب" من تصميم الطالب عبدالرحمن الشهري؛ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى مشروع "كو رايز" من تصميم الطالبة خلود الحارثي؛ بجامعة الأمير سلطان، ومشروع "سي لوب" الذي صممه الطالب فيصل ربيع؛ من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وشملت القائمة أيضاً مشروع "متحف العُلا التاريخي" من تصميم الطالبة خديجة الكاف؛ بجامعة دار الحكمة، ومشروع "متحف وج التاريخي" الذي صممه الطالب أحمد الطلحي؛ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومشروع "أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية" من تصميم الطالب عبدالعزيز آل طالب؛ بجامعة الملك سعود، وأخيراً مشروع تصميم الحي المعاصر الذي صممته الطالبة سديم الجبرين؛ من جامعة شيفيلد ببريطانيا.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص سيُقام في العاصمة الرياض يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، حيث سيتلقى الفائزون الجوائز؛ تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم في تعزيز النهضة العمرانية، سعياً في تحفيز الابتكار في مجال العمارة ونافذة للمعماريين والمصممين لإبراز مشاريعهم، وزيادة التفاعل بين مختلف الجهات المعنية بالعمارة والتخطيط الحضري.