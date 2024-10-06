"إغاثي" الملك يوزع 2,951 سلة غذائية باليمن والسودان ويقدم خدمات طبية لـ 226 مستفيدًا

إلى ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.500 سلة غذائية في محلية القلابات الغربية بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 7.621 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.