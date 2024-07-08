عيادة الطب الاتصالي بالخرج تساهم في إنقاذ حياة خمسيني من توقف بالقلب

يذكر أن مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، ومستشفى الملك خالد بالخرج، ومدينة الملك سعود الطبية؛ جميعها منشآت تجمع الرياض الصحي الأول، وتعمل تحت مظلة اتحاد صحي واحد، وشبكة متكاملة ومترابطة؛ لتقديم الرعاية الصحية الفائقة والعاجلة للمستفيدين بجودة وكفاءة عالية، عبر تفعيل واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، وفق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.