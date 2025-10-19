تعاون استراتيجي بين مُزن ومصرف الراجحي لتعزيز الوقاية من الاحتيال المالي بالذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث أصبحت المدفوعات الرقمية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو التفوق الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. ففي عام 2024 بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية 79% من إجمالي معاملات قطاع التجزئة، مقارنة بـ70% في عام 2023، فيما تجاوز عدد العمليات غير النقدية 12.6 مليار عملية. هذا التحول الاستراتيجي المدعوم ببنية تحتية رقمية متقدمة، يبرز التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي قوي.