مئات المتطوعين وفِرَق برية وبحرية تمشط الأودية بحثًا عن مفقودي سيول جازان

ووجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الدفاع المدني والجهات المعنية كافة، بتكثيف عمليات البحث عن مفقودي السيول التي شهدتها المنطقة جراء الحالة المطرية؛ مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية، والرفع بنتائج البحث أولًا بأول.