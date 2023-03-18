مئات المتطوعين وفِرَق برية وبحرية تمشط الأودية بحثًا عن مفقودي سيول جازان

يواصل الدفاع المدني بمنطقة جازان، أعمال البحث عن شخصين جرفتهما السيول في محافظتي صبيا والريث، بمساندة المئات من المتطوعين.
ووجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الدفاع المدني والجهات المعنية كافة، بتكثيف عمليات البحث عن مفقودي السيول التي شهدتها المنطقة جراء الحالة المطرية؛ مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية، والرفع بنتائج البحث أولًا بأول.
وأهاب أمير منطقة جازان بالمواطنين بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.