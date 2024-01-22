فبراير الموعد النهائي لعطاءات "برج جدة" الأطول في العالم

وسيكون برج جدة أطول من برج خليفة في دبي بأكثر من 172 متراً وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، التي تشمل البرج الرئيس، مساحة قدرها 1.5 كيلومتر مربع، كما يتميز البرج بأعلى سطح مراقبة في العالم على ارتفاع 664 متراً فوق سطح الأرض وسيضم عديداً من الفنادق والمكاتب والمطاعم الفاخرة.