فبراير الموعد النهائي لعطاءات "برج جدة" الأطول في العالم

حدّدت شركة جدة الاقتصادية نهاية شهر فبراير المقبل "موعداً نهائياً" لتقديم العطاءات للحصول على عقد استكمال العمل في أطول برج في العالم، وهو مشروع برج جدة الذي يزيد ارتفاعه على 1000 متر، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "ميد" المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية.
ويواصل عديد من الشركات المحلية والعالمية مع المطوّر لاستكمال العمل في المشروع، بعد أن استأنف العمل في المشروع، ويتوقع أن يشكّل المقاولون مشروعات مشتركة تضم شركاء محليين ودوليين.
وسيكون برج جدة أطول من برج خليفة في دبي بأكثر من 172 متراً وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، التي تشمل البرج الرئيس، مساحة قدرها 1.5 كيلومتر مربع، كما يتميز البرج بأعلى سطح مراقبة في العالم على ارتفاع 664 متراً فوق سطح الأرض وسيضم عديداً من الفنادق والمكاتب والمطاعم الفاخرة.