بدر السلوم: "BSF " يحقق صافي ربح قدره 4,094 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بارتفاع نسبته 19% على أساس سنوي كمؤشر على استمرارية القوة المالية

أبرز النتائج المالية:

• إجمالي الأصول بلغ 314.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الإقراض والاستثمارات.

• القروض والسلف ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 215.6 مليار ريال سعودي من كلٍّ من قطاعات الشركات والأفراد.

• ودائع العملاء بلغت 185.9 مليار ريال سعودي بانخفاض نسبته 4% على أساس سنوي، بسبب تراجع الودائع ذات العائد.

• صافي الدخل للتسعة أشهر الأولى من عام 2025 بلغ 4,094 مليون ريال سعودي، بارتفاع 19% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن تكلفة المخاطر وهوامش الأرباح الإيجابية.

• الدخل التشغيلي بلغ 7,916 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع 11% في صافي دخل الفوائد وبدعم من نمو دخل غير الفوائد بنسبة 16%.

• هامش صافي الفائدة عند 3.05% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بانخفاض طفيف بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس سنوي.

• نسبة التكلفة إلى الدخل عند 32.8% للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بتحسن قدره 165 نقطة أساس على أساس سنوي.

• تكلفة المخاطر بلغت 0.44% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بانخفاض 12 نقطة أساس على أساس سنوي.

• العائد على حقوق الملكية عند 10.9% بارتفاع قدره 39 نقطة أساس على أساس سنوي.

• رأس المال ظل قويًا، ومستويات السيولة بقيت صحية.