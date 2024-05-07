"صحة الشرقية" ترفع جاهزية الاستعداد لموسم الحج بتمرين محاكاة للأحداث الطارئة 

وتفصيلاً، يهدف التمرين إلى رفع جاهزية المستشفيات المرتبطة بالمنافذ، بقيادة مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الشرقية، و بمشاركة إدارة المنافذ وكُل من إدارات مكافحة العدوى والطوارئ والكوارث والأزمات بكل من صحة الشرقية، وتجمع الشرقية الصحي، وإدارة الطب الوقائي بشبكة الخبر الصحية، ومركز التحكم بالموارد بتجمع الشرقية.