"صحة الشرقية" ترفع جاهزية الاستعداد لموسم الحج بتمرين محاكاة للأحداث الطارئة 

استعداداً لموسم حج 1445هـ نفذت صحة الشرقية ممثلةً بمركز القيادة والتحكم تمرين محاكاة للأحداث الصحية الطارئة الخاصة، من خلال منافذ الدخول البرية للمملكة منفذ جسر الملك فهد ومنفذ سلوى.
وتفصيلاً، يهدف التمرين إلى رفع جاهزية المستشفيات المرتبطة بالمنافذ، بقيادة مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الشرقية، و بمشاركة إدارة المنافذ وكُل من إدارات مكافحة العدوى والطوارئ والكوارث والأزمات بكل من صحة الشرقية، وتجمع الشرقية الصحي، وإدارة الطب الوقائي بشبكة الخبر الصحية، ومركز التحكم بالموارد بتجمع الشرقية.
ويأتي ذلك بالتعاون مع موظفي مركز المراقبة الصحية بجسر الملك فهد ومنفذ سلوى، والإدارات الحكومية الجمارك، والجوازات، ومركز العمليات المشتركة والأمن والسلامة.
وتم التأكد من جاهزية مركز المراقبة الصحية ومستوى الخدمات بالمركز فيما يخص الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لضمان سلامة الحجاج، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم في الحالات الطارئة.
يذكر أن المركز يدير جميع عمليات الصحة العامة الوبائية والوقائية، ويرصد مهددات الصحة العامة ووضع الخطط الاستباقية لطوارئ الصحة العامة وفريق الاستجابة السريع، كما يقوم المركز برصد وجمع البيانات المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية والإصابات المهنية والأحداث المؤثرة على الصحة العامة، والتعامل مع طوارئ الصحة العامة.