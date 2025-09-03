التأمينات الاجتماعية تطلق رقمها الموحد الجديد (199044) للارتقاء بتجربة مستفيديها

أعلنت التأمينات الاجتماعية اليوم، عن إطلاق الرقم الموحد الجديد (199044)، ليكون الرقم الرسمي لمركز الاتصال المخصص لاستقبال مكالمات واستفسارات العملاء، بدلًا عن الرقم الموحد السابق (8001243344).
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود التأمينات وعملها المستمر على تبني أفضل الممارسات لتطوير قنوات التواصل وتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، بما يُسهم في تحسين تجربتهم وتعزيز فعالية تواصلهم معها، مما يرفع معدلات رضا العملاء.
وأوضحت التأمينات أن تفعيل الرقم المختصر (199044) يُسهم في رفع كفاءة الاستجابة لملاحظات واستفسارات العملاء، وتقليل زمن الوصول إلى الخدمات، مشيرةً إلى أن جميع عملائها من متقاعدين، ومشتركين، وأصحاب عمل، ومستفيدين؛ بإمكانهم التواصل مع مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد الجديد، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً عبر الرقم الموحد الجديد.