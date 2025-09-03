التأمينات الاجتماعية تطلق رقمها الموحد الجديد (199044) للارتقاء بتجربة مستفيديها

وأوضحت التأمينات أن تفعيل الرقم المختصر (199044) يُسهم في رفع كفاءة الاستجابة لملاحظات واستفسارات العملاء، وتقليل زمن الوصول إلى الخدمات، مشيرةً إلى أن جميع عملائها من متقاعدين، ومشتركين، وأصحاب عمل، ومستفيدين؛ بإمكانهم التواصل مع مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد الجديد، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً عبر الرقم الموحد الجديد.