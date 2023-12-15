التوأمان "الجهني" يرويان تجارب مضحكة مرَّت بهما أثناء دراستهما بجامعة كاوست

وقال بسام: "من المواقف الطريفة في بعض الأحيان أن الدكتور يشاهد شقيقي خالد ويصطحبه معه إلى المختبر على أنه أنا، ويكتشف في نهاية الأمر الخطأ! وكذلك أثناء الاختبارات يقوم بعض الأستاذة بالتأكد ومطابقة الاسم بالرقم الجامعي، وهكذا الكثير من المواقف واللحظات الطريفة التي يمكن أن تحدث للتوائم في الجامعات.