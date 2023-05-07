هذه مملكة الإنسانية.. أينما حلَّت الأزمات تمد بلاد الحرمين يد العون.. دعم السودان أنموذجًا

والأزمة التي يمرُّ بها السودان ليست الأولى التي تستدعي مساعدة السعودية والقيام بدورها الإنسان؛ فقد سبق أن وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي، وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية؛ لتخفيف آثار الزلزال على الشعبَين السوري والتركي. كما شمل التوجيه حينها تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.