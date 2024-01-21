"كفالة" يحصل على جائزتين في حفل جوائز التمويل العالمية بدبي

وتأتي الجائزة امتدادًا لجهود "كفالة" المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني.