"كفالة" يحصل على جائزتين في حفل جوائز التمويل العالمية بدبي

حصد برنامجُ ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، خلال حفل توزيع جوائز التمويل العالمية، في دبي؛ جائزتين لأفضل برنامج ضمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، وأفضل برنامج لدعم وتمكين سيدات الأعمال.
جاء ذلك في فندق جميرا أبراج الإمارات، ضمن احتفالية كبرى، بتنظيم ورعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبحضور العديد من الشركات المالية والبنوك الخليجية والعالمية للاحتفاء بإنجازات القطاع المالي لعام 2023.
وتمنح تلك الجائزة للكيانات المؤسسية التي تعمل بشكل متصل على تطوير منتجاتها وخدماتها ورفع معايير المنافسة في تقديم الحلول لرواد ورائدات الأعمال، وبما يخدم مجتمع الأعمال العالمي.
تسلّم الجائزةَ الرئيسُ التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج "كفالة" همام هاشم، الذي عبّر عن مدى فخره وامتنانه على تقديم الدعم وتحقيق المستهدفات، خلال تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمو الناتج المحلي وتحقيق رؤية 2030.
وتأتي الجائزة امتدادًا لجهود "كفالة" المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن جوائز التمويل الدولية "International Finance Award"، تحتفل سنويًّا بالمنشآت ذات التميز المؤسسي والمهني وأصحاب الحلول التمويلية المبتكرة، والأفراد ممن لديهم تأثير على شركاتهم وحركة التنمية الاقتصادية في بلدانهم.