اكتمال التحوّل الكامل لبيئة المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة

أكد الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي د. خالد العبدالقادر الانتهاء من التحول الكامل لبيئة المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة.
وقال "العبدالقادر": وُضِعَت خطط استراتيجية لكل نطاق من نطاقات التشجير سواء ساحلية أو نباتات ملحية أو نباتات جبلية ونباتات الأودية ونباتات الصحراء، مستخدمين في ذلك كل ما تملكه المملكة من مقدرات مائية، واستخدام المياه المتجددة المعالجة واستخدام المياه الساحلية والمالحة.
وأضاف: لدينا تقنيات لحصاد الأمطار باستخدام التكنولوجيا، ووضعت التقديرات لموعد تحقيق كل الأهداف، والأدوار المختلفة بمساهمة القطاعات الحكومية والخاصة والجهات التطوعية.