اكتمال التحوّل الكامل لبيئة المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة

وقال "العبدالقادر": وُضِعَت خطط استراتيجية لكل نطاق من نطاقات التشجير سواء ساحلية أو نباتات ملحية أو نباتات جبلية ونباتات الأودية ونباتات الصحراء، مستخدمين في ذلك كل ما تملكه المملكة من مقدرات مائية، واستخدام المياه المتجددة المعالجة واستخدام المياه الساحلية والمالحة.