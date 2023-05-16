بجراحة طارئة دقيقة.. استخراج "جسم غريب" من قاع لسان مريضة ستينية في جدة

وذكرت "صحة جدة" أن المريضة راجعت قسم الطوارئ بالمجمع الطبي وهي تشتكي من آلام تحت اللسان، وفور وصولها تلقّت الإسعافات الأولية، وأُجريت لها كل الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية والإشعاعية اللازمة، ومنها الأشعة المقطعية التي أظهرت وجود جسم غريب في بداية الحلق تحت الفك السفلي، مما أدى لاستدعاء فريق جراحة الوجه والفكين لمباشرة الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة بشكل طارئ؛ لخطورة ذلك على المريضة.