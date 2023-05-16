بجراحة طارئة دقيقة.. استخراج "جسم غريب" من قاع لسان مريضة ستينية في جدة

نجح فريق طبي مختص في جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في استخراج "جسم غريب" من قاع لسان مُسنة تبلغ من العمر 64 عامًا في عملية جراحية طارئة دقيقة.
وذكرت "صحة جدة" أن المريضة راجعت قسم الطوارئ بالمجمع الطبي وهي تشتكي من آلام تحت اللسان، وفور وصولها تلقّت الإسعافات الأولية، وأُجريت لها كل الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية والإشعاعية اللازمة، ومنها الأشعة المقطعية التي أظهرت وجود جسم غريب في بداية الحلق تحت الفك السفلي، مما أدى لاستدعاء فريق جراحة الوجه والفكين لمباشرة الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة بشكل طارئ؛ لخطورة ذلك على المريضة.
وقرّر الفريق الطبي المعالج للحالة على الفور ضرورة التدخل الطارئ لاستخراج الجسم الغريب الذي يبلغ طوله 2.2 سنتيمترات، وتم استخراج الجسم باستخدام لاقط الأجسام الغريبة دون حدوث مضاعفات، بعد استقراره في بداية الحلق تحت الفك السفلي، والذي يحتاج إلى مهارة طبية دقيقة، حيث استغرقت العملية ساعتين وتكللت بالنجاح.
بعدها وُضِعَت المُسنة تحت الملاحظة والعناية الطبية الحثيثة لتقديم الرعاية الطبية لها، قبل السماح لها بمغادرة المجمع الطبي بعد استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، وخروجها من المستشفى بعد يومين من إجراء العملية.
يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال، حيث أجرى 40 عملية جراحية خلال الربع الأول فقط من العام الجاري 2023م.