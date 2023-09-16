محليات

تعزيزًا لمفهوم "الأنسنة".. أمين الرياض يُوجِّه بإزالة أسوار حدائق العاصمة لربطها بمحيطها الطبيعي والعمراني

لا يشمل المتنزهات والحدائق الكبرى على الطرق السريعة
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض

وجَّه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بإزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة، وذلك عبر مراحل عدة؛ بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء، وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.

ويشمل نطاق الأعمال إزالة أسوار الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية.

وتضمنت المرحلة الأولى 50 حديقة، كما يجري العمل على إزالة أسوار قرابة 50 حديقة أخرى في المراحل المقبلة.

وأوضحت أمانة الرياض أن القرار يشمل جميع حدائق العاصمة مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى الواقعة على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية؛ لدواعي السلامة المرورية.

وجاء القرار ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز أنسنة الأحياء، وجعل الحدائق امتدادًا لمحيطها، وأكثر قُربًا من سكان الرياض وزوارها.

أمانة الرياض
أمين منطقة الرياض
أمانة منطقة الرياض
فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

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