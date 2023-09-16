تعزيزًا لمفهوم "الأنسنة".. أمين الرياض يُوجِّه بإزالة أسوار حدائق العاصمة لربطها بمحيطها الطبيعي والعمراني

وجَّه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بإزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة، وذلك عبر مراحل عدة؛ بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء، وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.