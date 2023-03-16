بعد النصيحة "الغريبة" من تاجر وافد.. "القشقري": هل تتحرك الجهات المعنية لمواجهة انفلات الأسعار؟

ويستشهد "القشقري" بنصيحة تاجر قطع غيار سيارات وافد، ويقول: "هناك تاجر وافد، قد رأف بحال المُستهلِكين، فوجّه نصيحة لهم نشرتها صحيفة "المرصد" السعودية مؤخرًا، الذي أشكره على نصيحته الغريبة.. والنصيحة تنفع لسوق قطع غيار السيّارات التي سبق وأنْ كتبْتُ عن ارتفاع أسعارها وتفاوتها الكبير حتّى بين المحالّ التجارية المتلاصقة التي يحتكرها الوافدون، ولا وجود لمواطن ولا مواطنة فيها إلّا مثل قطرات ماء في بحر لُجيّ! وتتلخّص النصيحة في إمكانية شراء المُستهلِك لقطع غيار سيّارته حتّى لو كانت غالية الثمن مثل الليكزس وغيرها بنصف قيمتها المعروضة وأكثر بشرط إيقاف سيّارته بعيدًا عن محلّ قطع الغيار، كي لا يطمع فيه المحلّ أو يظنّه ثريًا وحتّى يحسبه عاملًا أو فنيًّا أو موظّفًا بسيطًا، ولا مانع من وضع بعض الزيت على يده كي يبدو ميكانيكيًا فاهمًا لا تنطلي عليه عمليات التلاعب والنصب، وختم الوافد نصيحته بأنّ قطعة الغيار التي قيمتها -مثلًا- 300 ريال قد يشتريها المُستهلِك بقيمة 50 ريالًا أو 70 ريالًا لو اتّبع هذه النصيحة!".