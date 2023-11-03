وزير الحج يختتم زيارته للبحرين بعد لقاءات وخطوات عملية لتيسير وصول المعتمرين

كما نوّه "الربيعة" بأنه يمكن للمقيمين في مملكة البحرين الحصول على التأشيرات الإلكترونية E-Visa، أو عن طريق منصة نسك، وتكون التأشيرة متعددة الدخول لمدة عام واحد، بمجموع أيام يصل إلى 90 يوماً، وهذا سيمكّن ضيوف المملكة من أدائهم لنسكهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن زيارة العديد من مدن المملكة الأخرى؛ للاطلاع على ما تزخر به من مواقع تاريخية وثقافية وإثرائية مختلفة.