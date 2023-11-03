وزير الحج يختتم زيارته للبحرين بعد لقاءات وخطوات عملية لتيسير وصول المعتمرين

رحّب وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بالقادمين من مملكة البحرين الراغبين بزيارة الحرمين الشريفين، وبقية المناطق التاريخية والثقافية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة، مشيراً إلى أن المبادرات النوعية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية أسهمت في تيسير إجراءات العمرة والزيارة للأشقاء في مملكة البحرين.
واختتم الوزير "الربيعة"، الخميس، زيارته التي استمرت لمدة يومين لمملكة البحرين، حيث استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وزيرَ الحج والعمرة والوفد المرافق له، حيث أعرب "الربيعة" عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.
وأطلع "الربيعة" ولي العهد بمملكة البحرين على أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج رؤية المملكة 2030، لتعزيز وإثراء تجربة المعتمرين والحجاج الإيمانية، مستعرضاً أبرز الأعمال والمشاريع والتسهيلات التي تتم في هذا الجانب.
وقد نوّه بما تبذله المملكة من جهود ومساعٍ في تيسير أداء المناسك، وحرصها على تطوير وتسهيل الإجراءات على المعتمرين والحجاج في بيت الله الحرام، كما التقى الوزير "الربيعة" خلال الزيارة كلاً من: الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وقد أعرب "الربيعة" خلال اللقاءين عن رسوخ العلاقة الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق الثنائي بين الجانبين فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.
والتقى "الربيعة" خلال الزيارة بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقطاع الحج والعمرة، حيث تم عقد جلسة مباحثات بين وزارة الحج والعمرة ومنظومة خدمة ضيوف الرحمن في المملكة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين؛ بهدف بحث أوجه التعاون والتكامل، واستعراض المبادرات والتسهيلات المقدمة التي تحقق رضا ضيوف الرحمن.
وقد التقى وزير الحج والعمرة في لقاء خاص بعدد من رؤساء شركات الحج والعمرة بمملكة البحرين، مؤكداً التوسع في الخدمات والمبادرات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن، وقال "الربيعة": "التطور الذي تشهده المملكة في هذا المجال كان بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورؤية المملكة الطموحة، التي انعكست إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن".
وفي هذا الصدد أعلن "الربيعة" عن تدشين رحلات منخفضة التكلفة على طيران ناس بين البحرين وجدة، ويتم العمل على إطلاق رحلات جديدة بين البحرين والمدينة المنورة، سيتم الإعلان عنها قريباً.
كما نوّه "الربيعة" بأنه يمكن للمقيمين في مملكة البحرين الحصول على التأشيرات الإلكترونية E-Visa، أو عن طريق منصة نسك، وتكون التأشيرة متعددة الدخول لمدة عام واحد، بمجموع أيام يصل إلى 90 يوماً، وهذا سيمكّن ضيوف المملكة من أدائهم لنسكهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن زيارة العديد من مدن المملكة الأخرى؛ للاطلاع على ما تزخر به من مواقع تاريخية وثقافية وإثرائية مختلفة.
وفي آخر فعاليات الزيارة، افتتح وزير الحج والعمرة ملتقى منصة (نسك) الذي يقام للمرة الأولى بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور كل من نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، حيث قاموا بجولة في المعرض للاطلاع على أجنحة مقدمي الخدمات في السعودية من فنادق وخدمات المواصلات وتنظيم الرحلات وغيرها، وذلك بهدف تعريف الشركاء في البحرين بالخدمات التي تقدمها المنصة لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقد شهد اللقاء مشاركة فاعلة من أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص في البلدين؛ لتعزيز الشراكة ومدّ جسور التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار من البحرين، وذلك في سياق الجولات التعريفية التي تقيمها منصة نسك في الأسواق الإقليمية والعالمية للتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة؛ بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص.