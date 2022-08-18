"آركو" تشارك الاحتفال بـاليوم العالمي للعمل الإنساني لحشد الدعم للمتضررين من الكوارث

تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" غداً الهيئات والمنظمات الدولية الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني؛ بهدف تسليط الضوء على جهود مئات الآلاف من المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني في خدمة ومساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات.
وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية تكريس هذه التظاهرة الدولية لحشد الدعم للمتضررين من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم؛ والاعتراف بجهود العاملين في المجال الإنساني من كوادر الإغاثة والإنقاذ والخدمات الصحية والمتطوعين والعاملين في خط المواجهة الأمامي للحد من تبعات الكوارث والأزمات على الإنسان في كل مكان.
وأشار إلى أن التنبؤ بالكوارث يمثل قبل حدوثها أهمية كبيرة في تخفيف الأضرار؛ حيث أرجع تقرير للأمم المتحدة نقص ضحايا الكوارث الطبيعية إلى التنبؤ بها قبل حدوثها وأخذ الاستعدادات اللازمة للتصدي لها.
وقال "التويجري": تكمن أهمية هذه التظاهرة الدولية في تعزيز قدرات العاملين في المجال الإنساني لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً والأقل قدرة من الناحية المالية والمادية في جميع أنحاء العالم أثناء حالات الكوارث والطوارئ البيئية والحروب والنزاعات.
وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم الدولي هو وفاء لذكرى العاملين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، والذين أظهروا قدرات في المثابرة ومواجهة الصعاب والتحديات في سبيل دعم المتضررين من أي أزمات حول العالم؛ وهو احتفاء بالإنسانية وروح العطاء التي تلهم الناس وتدفعهم لمساعدة من يحتاج لأي نوع من العون حتى في الظروف الصعبة.