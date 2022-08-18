"آركو" تشارك الاحتفال بـاليوم العالمي للعمل الإنساني لحشد الدعم للمتضررين من الكوارث

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم الدولي هو وفاء لذكرى العاملين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، والذين أظهروا قدرات في المثابرة ومواجهة الصعاب والتحديات في سبيل دعم المتضررين من أي أزمات حول العالم؛ وهو احتفاء بالإنسانية وروح العطاء التي تلهم الناس وتدفعهم لمساعدة من يحتاج لأي نوع من العون حتى في الظروف الصعبة.