"زين السعودية" تسجّل إيرادات بقيمة 2.5 مليار ريال للربع الأول من عام 2024

أعلنت "زين السعودية"، النتائج المالية للربع الأول من عام 2024، حيث سجّلت إيرادات بلغت 2.5 مليار ريال وبنموٍ نسبته 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. في حين سجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 67 مليون ريال مقابل 1.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2023.
يأتي هذا التراجع في صافي الأرباح، نتيجة إتمام الشركة صفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023؛ ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023، وعودة الشركة إلى مسارها الطبيعي بناءً على عملياتها التشغيلية.
وتعكس هذه النتائج ارتفاعاً في صافي الأرباح للشركة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت أرباح الربع الأول من عام 2024 مبلغ 79 مليون ريال قبل احتساب الزكاة، مقابل 24 مليون ريال للربع الأول من عام 2023، بعد استثناء الربح من صفقة الأبراج؛ ما أدّى إلى زيادة قدرها 55 مليون ريال.
وتعكس هذه النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي استقرار الأداء التشغيلي للشركة واستدامته ومواصلة النمو في أعمالها كافة، وتحديداً المرتكزة إلى خدمات وحلول شبكة الجيل الخامس (5G) على مستوى فئات عملاء الشركة كافة، ومواصلة الطلب على حلول وخدمات قطاع الأعمال، أيضاً النمو في أعمال شركة "تمام للتمويل" ذراع التقنية المالية لـ "زين السعودية".
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "تعكس النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي نمواً إيجابياً في المنحى التشغيلي والإداري للشركة الذي يُترجم بعد إقفال صفقة بيع البنية التحتية للأبراج نمواً في الإيرادات التشغيلية والأرباح، وهذا ما يعكس متانة إستراتيجيتنا التشغيلية والمالية المرتكزة على الابتكار والاستثمارات الموجّهة نحو تعظيم الأثر التقني والاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزّز منظومتنا المتكاملة لخدمات الجيل الخامس (5G)، ولا سيما على مستوى قطاع الأعمال.
ومع حرصنا على تطبيق الكفاءة التشغيلية والمالية، نحرص أيضاً على استدامة الابتكار والأثر الإيجابي الذي نحقّقه لعملائنا وشركائنا كافة ومملكتنا الحبيبة، التي نحرص دوماً على أن نكون مساهمين حقيقيين في مسيرتها للتحوُّل الرقمي الشامل، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يقود إلى تمكين وطنٍ طموحٍ واقتصادٍ مزدهرٍ ومجتمعٍ حيوي".
وسنستمر -بإذن الله- في مواكبة النمو المتزايد على خدماتنا وحلولنا المتطورة لكلٍ من الأفراد وقطاع الأعمال، عبر تقديم أفضل التجارب الرقمية في قطاع الاتصالات والتقنية المالية والترفيه الرقمي والحوسبة السحابية.
وأضاف المهندس الدغيثر: "لقد قمنا بداية عام 2024 بتوقيع عديدٍ من الاتفاقيات في إطار خطة التطوير المستمر التي تنتهجها "زين السعودية" لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة الجيل الخامس (5G) من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي، كما أبرمنا عدداً من التحالفات الإستراتيجية مع شركائنا بهدف بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة انتقال مملكتنا نحو جيل رقمي جديد وضمان مستقبل الابتكار واستدامته".
الجدير بالذكر أن "زين السعودية" تمّ تصنيفها ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وفقاً لتصنيف فوربس الشرق الأوسط، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، كما احتلت المركز 13 للعلامات التجارية الأعلى قيمة في المملكة، وفقاً لتصنيف مؤسسة براند فاينانس.