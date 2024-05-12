"زين السعودية" تسجّل إيرادات بقيمة 2.5 مليار ريال للربع الأول من عام 2024

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "تعكس النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي نمواً إيجابياً في المنحى التشغيلي والإداري للشركة الذي يُترجم بعد إقفال صفقة بيع البنية التحتية للأبراج نمواً في الإيرادات التشغيلية والأرباح، وهذا ما يعكس متانة إستراتيجيتنا التشغيلية والمالية المرتكزة على الابتكار والاستثمارات الموجّهة نحو تعظيم الأثر التقني والاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزّز منظومتنا المتكاملة لخدمات الجيل الخامس (5G)، ولا سيما على مستوى قطاع الأعمال.