قبل قليل.. "المدني" يخمد حريقًا اندلع في مركبة بحي الروضة بشقراء

وأكمل: "ما هي إلا لحظات وإذا بالنيران تندلع بالقرب من خزان الوقود بسبب شرارة خرجت من الشكمان، وأشعلت البنزين الذي تسرب من أحد الأنابيب الناقلة للبنزين، وفي لمح البصر اشتعلت المقاعد الخلفية؛ فنزل قائد السيارة والمرافق له قبل أن تصل لهما النيران، ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد".