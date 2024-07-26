قبل قليل.. "المدني" يخمد حريقًا اندلع في مركبة بحي الروضة بشقراء

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة شقراء من إخماد حريق اندلع في مركبة في حي الروضة بشقراء، دون إصابات بشرية.
وكانت "سبق" قد نشرت الجمعة الماضية عن مباشرة الدفاع المدني بمحافظة شقراء إخماد حريقَيْن متزامنَيْن، أحدهما نشب في سيارة من نوع "جيب لكزس"، والآخر في حشائش داخل المدينة بالقرب من المركز الصحي الثاني.
وبينت أن الحريق الأول نشب في إحدى السيارات من نوع "جيب لكزس" أثناء توقُّفها لصيانة المكيف عند أحد محال صيانة السيارات.
وقال العامل "الكهربائي"، حينها، لـ"سبق": "توقَّف أمام المحل قائد السيارة، ومعه راكب بجواره، وطلب تعبئة فريون المكيف مؤكدًا أن المكيف لا يعمل بشكل جيد، وعندما سألته عن سبب حاجته للتعبئة فأخبرني بأنه قد استبدل مكينة السيارة بمكينة مستعملة، ومن الممكن أن عملية الفك والتركيب تسببت في تسريب فريون المكيف".
وتابع: "عندها فحصت زيت المكيف، وأنابيب التكييف، فوجدتها جيدة، وعلى الفور قمت بتعبئة المكيف، وفعلاً كانت سليمة، وبدأ المكيف في التبريد. وفي هذه الأثناء قام قائد المركبة بتكرار الضغط على دواسة البنزين لأجل زيادة تدفق هواء المكيف واختبار جودته".
وأكمل: "ما هي إلا لحظات وإذا بالنيران تندلع بالقرب من خزان الوقود بسبب شرارة خرجت من الشكمان، وأشعلت البنزين الذي تسرب من أحد الأنابيب الناقلة للبنزين، وفي لمح البصر اشتعلت المقاعد الخلفية؛ فنزل قائد السيارة والمرافق له قبل أن تصل لهما النيران، ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد".
وتابع: "باشر الدفاع المدني بشقراء إخماد النيران في وقت وجيز؛ ما كان له الفضل -بعد الله- في عدم انتشار الحريق في المحال المجاورة".
وعلى جانب آخر، وأثناء مباشرة فِرق الدفاع المدني إخماد الحريق الذي نشب في السيارة، نشب حريق على بُعد 700م تقريبًا في حشائش بالقرب من المركز الصحي الثاني الواقع داخل أحياء المحافظة، وعلى الفور باشرت فِرق الدفاع المدني إخماده دون إصابات أو خسائر.