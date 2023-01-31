البنك المركزي: قطاع التأمين يطبق المعيارين الدوليين 17 و 9 للتقرير المالي

ومن أهم ميزات المعيار الجديد توحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين أو إعادة التأمين حول العالم، والقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من المعيار السابق.