واصفًا العدوان الإسرائيلي على غزة.. أردوغان: نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ

وأوضح في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم، أنه يجب أن تضطلع الولايات المتحدة ودول الغرب بدورها في حماية حقوق الإنسان، وعدم التغافل عن ممارسات إسرائيل الذي اتضح ذلك جليًّا خلال التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة"؛ مضيفًا أن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة، وقد رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام.