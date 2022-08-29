"أدير العقارية" تُثري سوق العقار في الطائف بطرحها "درة المصيف" للبيع في مزاد علني

من جانبه أشار سليمان بن عابد الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أرض "درة المصيف" تعتبر من أبرز فرص الاستثمار العقارية في مدينة الطائف، فهي تتميز بمساحتها المثالية التي تتجاوز 50 ألف متر مربع، وموقعها الحيوي في قلب حي "الحوية" العريق شمال مدينة "الطائف"، بإطلالة مُباشرة على طريق المطار الذي يعتبر أحد أهم الطرق المحورية في المنطقة، كما تتميز بقربها من العديد من المرافق الحيوية في المدينة أبرزها جامعة الطائف، ومطار الطائف الدولي، وإسكان الحرس الوطني، وقصر الملك عبدالله، مما يمنحها بُعدًا استراتيجيًا، ويعزز من أهميتها وقيمتها.