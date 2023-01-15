من المقبرة إلى المزاد الكبير.. بكم باعت شركة سعودية طائرة "بريسلي"؟

بيعت طائرة الفنان الأمريكي الشهير ألفيس بريسلي، التي تملكها شركة سعودية، بقيمة ٢٦٠ ألف دولار في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت تقارير أمريكية إلى أنه تم بيع الطائرة الخاصة "لوكهيد 1329 JetStar"، مؤخرًا، بحضور أسرة الفنان الراحل؛ حيث تم افتتاح المزاد بـ١٠٠ ألف دولار، قبل أن تصل إلى ٢٦٠ ألف دولار من قِبَل شخص لم يتم الكشف عن اسمه.
واشترى "بريسلي" الطائرة في عام 1976 مقابل 840 ألف دولار، قبل أن يتوفى بعد ذلك بعدة أشهر، وقامت شركة سعودية بشرائها، وتم استخدامها لعدة سنوات، وانتهى المطاف بها في مقبرة الطائرات الشهيرة في مدينة نيو مكسيكو الأمريكية؛ حيث تقبع هناك ما يقارب ٣٠ عامًا.