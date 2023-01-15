من المقبرة إلى المزاد الكبير.. بكم باعت شركة سعودية طائرة "بريسلي"؟

واشترى "بريسلي" الطائرة في عام 1976 مقابل 840 ألف دولار، قبل أن يتوفى بعد ذلك بعدة أشهر، وقامت شركة سعودية بشرائها، وتم استخدامها لعدة سنوات، وانتهى المطاف بها في مقبرة الطائرات الشهيرة في مدينة نيو مكسيكو الأمريكية؛ حيث تقبع هناك ما يقارب ٣٠ عامًا.