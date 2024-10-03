"المسؤولية القانونية للممارس الصحي".. إصدار جديد لمواجهة التحديات القانونية في الرعاية الصحية بالمملكة

يُذكر أن الدكتور عواد الوثيري يشغل منصب عضو هيئة تدريس في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ويُعد خبيرًا في مجال القانون، حاصلًا على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة كانساس، أما الدكتور محمد الفريدي، فهو مستشار قانوني في مدينة الملك فهد الطبية، وعمل أستاذا جامعيًا سابقًا في جامعة الإمام.