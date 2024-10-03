"المسؤولية القانونية للممارس الصحي".. إصدار جديد لمواجهة التحديات القانونية في الرعاية الصحية بالمملكة

شهد القطاع الطبي في المملكة صدور كتاب جديد حمل عنوان "المسؤولية القانونية للممارس الصحي"، من تأليف الدكتور عواد الوثيري، والدكتور محمد الفريدي، وذلك في المجال القانوني والرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، تحديدًا في تأصيل فهم الحقوق القانونية للممارسين الصحيين، مُسلّطًا الضوء على التحديات التي يواجهونها في بيئة العمل.
ويهدف الكتاب إلى تناول مسؤولية الممارس الصحي من جوانبها القانونية والأخلاقية، إذ يُقدّم تحليلاً شاملاً لمفهوم "المسؤولية الطبية" التي تنقسم إلى: المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية، كما يوضح الكتاب الأسس التي تحكم هذه المسؤوليات وكيف يمكن للممارسين الالتزام بها أثناء تقديمهم للرعاية للمرضى.
ويستعرض الكتاب كيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في تلقي الرعاية الصحية وبين واجبات الممارسين الصحيين، مُركزًا على القيم الإنسانية التي يجب أن تظل مركزية في تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك احترام كرامة المريض والحفاظ على سلامته.
ويشير المؤلفان كذلك إلى أهمية الوعي بالمسؤولية القانونية للممارس الصحي؛ التي تسهم في رفع مستوى الفهم لدى الممارسين الصحيين بخصوص حدود مسؤولياتهم، كما تلعب دورًا في تعزيز بيئة عمل صحية ومحترمة، تُشجع على الالتزام المهني وتقليل المخاطر القانونية، خاصة وأن الكتاب يدعم المشهد الصحي في المملكة بتوفير توجيهات واضحة حول كيفية التعامل مع القضايا القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ في ممارساتهم اليومية.
يُذكر أن الدكتور عواد الوثيري يشغل منصب عضو هيئة تدريس في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ويُعد خبيرًا في مجال القانون، حاصلًا على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة كانساس، أما الدكتور محمد الفريدي، فهو مستشار قانوني في مدينة الملك فهد الطبية، وعمل أستاذا جامعيًا سابقًا في جامعة الإمام.