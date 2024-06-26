الشركة السعودية لشراء الطاقة توقّع اتفاقيات شراء طاقة لـ 3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية

وبالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024م حتى اليوم، طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 جيجاواط، كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.