تنبيهات الأرصاد تمتد إلى 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة تهدد بجريان السيول

ففي منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات عددًا من المحافظات بتأثيرات من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، حيث توقع الأرصاد في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص هطول أمطار خفيفة تبدأ من الظهيرة وتستمر حتى التاسعة مساءً، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية. فيما تمتد الأمطار المتوسطة إلى محافظات الكامل ورهاط ومدركة والليث والقنفذة والطائف، مع رياح شديدة السرعة، شبه انعدام للرؤية، وجريان محتمل للسيول حتى العاشرة مساءً. أما محافظات أضم وبني يزيد وجدم وميسان ويلملم والعرضيات، فشهدت إنذارًا باللون الأحمر لأمطار غزيرة تمتد من الظهر حتى التاسعة مساءً، مع توقعات بجريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج.