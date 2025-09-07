تنبيهات الأرصاد تمتد إلى 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة تهدد بجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات شملت ثماني مناطق بالمملكة، متوقّعًا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع احتمالية جريان السيول وانعدام الرؤية في بعض المواقع، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الاثنين وحتى ساعات متأخرة من اليوم ذاته.
ففي منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات عددًا من المحافظات بتأثيرات من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، حيث توقع الأرصاد في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص هطول أمطار خفيفة تبدأ من الظهيرة وتستمر حتى التاسعة مساءً، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية. فيما تمتد الأمطار المتوسطة إلى محافظات الكامل ورهاط ومدركة والليث والقنفذة والطائف، مع رياح شديدة السرعة، شبه انعدام للرؤية، وجريان محتمل للسيول حتى العاشرة مساءً. أما محافظات أضم وبني يزيد وجدم وميسان ويلملم والعرضيات، فشهدت إنذارًا باللون الأحمر لأمطار غزيرة تمتد من الظهر حتى التاسعة مساءً، مع توقعات بجريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج.
وفي منطقة الرياض، توقع الأرصاد أمطارًا خفيفة على محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدمام وحوطة بني تميم، بدءًا من الحادية عشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، تترافق مع رياح نشطة وصواعق رعدية. كما صدر تنبيه بأتربة مثارة في السليل ووادي الدواسر اعتبارًا من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة عسير فقد شملتها تنبيهات متعددة، حيث أُعلنت أمطار خفيفة على محافظات الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب حتى التاسعة مساءً، بينما توقع الأرصاد أمطارًا متوسطة في البرك والقحمة بدءًا من الثانية ظهرًا، مع رياح شديدة وجريان للسيول. وشهدت محافظات النماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والمجاردة وبارق والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط إنذارات حمراء بهطول أمطار غزيرة تستمر حتى التاسعة مساءً، مصحوبة بتساقط البرد وسيول وصواعق رعدية.
وفي منطقة الباحة، تنبأ الأرصاد بهطول أمطار غزيرة على محافظات الحجره والمخواة وقلوة وبلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق، وذلك من منتصف النهار حتى الثامنة مساءً، مع رياح شديدة وانعدام للرؤية وجريان للسيول.
كما أصدر الأرصاد إنذارات لمنطقة جازان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث شهدت محافظة الدرب أمطارًا غزيرة حتى التاسعة مساءً، في حين امتدت الحالة إلى جزر فرسان ومحافظة جازان بأمطار متوسطة مع ارتفاع الأمواج. كما شملت التنبيهات محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعييدالي وفيفا وهروب، إلى جانب صامطة وصبيا وأبو عريش والطوال والعارضة والقطيف، حيث سُجلت إنذارات حمراء بأمطار غزيرة تمتد حتى المساء.
وفي المدينة المنورة، تنبأ الأرصاد بأمطار خفيفة على المهد ووادي الفرع حتى الثامنة مساءً، بينما شهدت بدر والرايس وينبع رياحًا نشطة سرعتها بين 40 – 49 كم/ساعة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج حتى السابعة مساءً.
أما منطقة تبوك، فقد شملتها التنبيهات برياح نشطة على الوجه وأملج وضباء من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً، بسرعة رياح تصل إلى 49 كم/ساعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.
وفي نجران، توقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة على يدمة وخباش وثار وحبونا ونجران، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية حتى العاشرة مساءً. كما شهدت بدر الجنوب تنبيهًا باللون الأحمر لأمطار غزيرة حتى التاسعة مساءً، فيما صدرت إنذارات بأمطار خفيفة لشروه حتى المساء.