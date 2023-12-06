"أبوطالب": السلام مع "إسرائيل" كذبة يخدرنا بها الغرب.. وما يحدث في غزة جزء من مخطط "إسرائيل الكبرى"

ويعلق "أبوطالب" قائلًا: "ما يحدث في غزة يزيل كل الأقنعة التي كانت تضعها "إسرائيل"، ويفضح كل الأكاذيب التي تتصنعها أمريكا ومعها المجتمع الدولي بشأن إحلال السلام في المنطقة، السلام العادل والدائم والشامل الذي يعيد للفلسطينيين حقهم في أرضهم وإقامة دولتهم. يستحيل على أمريكا أن تُقنع العالم بمصداقيتها في هذه المسألة حينما تدّعي أنها راعية للسلام، بينما هي تدعم "إسرائيل" بالسلاح والمال والعدة والعتاد في عدوانها على غزة، وتبرر لها كل جرائمها بحق مليوني مواطن فلسطيني. هذا القول ينطبق أيضًا على بقية الدول الأوروبية الكبرى، والمجتمع الدولي عمومًا الذي ينقسم إلى قسمين، إما داعم علنًا لـ"إسرائيل" أو متواطئ بالصمت على ما تفعله".