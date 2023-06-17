شاهد.. هلال آخر "ذي القعدة" كما شوهد صباح اليوم من سماء الإمارات

التقطَ مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي التابع لمركز الفلك الدولي، صباح اليوم السبت؛ صورة لهلال آخر الشهر "ذي القعدة"، كما تم تصويره نهارًا من سماء الإمارات؛ حيث يُقدر بعد القمر عن الشمس بـ10 درجات.
وضمّ فريق الرصد كلًّا من: "أسامة غنام، وأنس محمد، ومحمد عودة"، في حين سيتم تحرّي هلال شهر ذي الحجة "عيد الأضحى" مساء غد الأحد 18 يونيو، بعد أنْ كان قد أكّد مركز الفلك الدولي أنّه في ذلك اليوم، ويقصد غدًا "الأحد"، رؤية الهلال فيه ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.
وعليه من المتوقّع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو غرة أيام شهر ذي الحجة، في عديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكان المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، قد قال في تصريحٍ سابق أوردهُ لـ"سبق": بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 7 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعات، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.
وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة، والرؤية في كلٍّ من: الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط، ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج إلى سماء صافية جدًّا لتمكن الرؤية.
وأشار "عودة" إلى أن أقلّ مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره على هذه القيم لتمكن رؤيته؛ إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبُعده الزاوي عن الشمس وبُعده عن الأفق وقت رصده.
وأضاف: خلافًا لما هو شائع، فإن عديدًا من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلاديش وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.
وأضاف: نظرًا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي؛ فمن المتوقّع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول.