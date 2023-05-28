"النصر" يقاضي الإعلامي الرياضي "الفهيد" والأخير يكسب الدعوى

نشر الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الفهيد، عبر حسابه في تويتر تغريدة نصها: "أيدت «لجنة الاستئناف» بالمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع حكم «اللجنة الابتدائية» برد دعوى نادي النصر في القضية المرفوعة ضدي، والتي تضمنت اتهامه «بالتصريح بمعلومات كاذبة، وذكر معلومات خاطئة في حق الأشخاص، وتحريض جمهور النصر على الإدارة، وتأجيج الناس»، وطالبت أن يُحكم عليّ بالاعتذر، وحذف التغريدة، ودفع غرامة مالية «نصف مليون ريال»، ودفع رسوم أتعاب التقاضي «50 ألف ريال»
وقال الفهيد: الحمد لله الذي قدر لي أن أكسب القضية، بعد ماراثون قضائي عادل.
جاء ذلك على إثر نشره لتغريدة تحوي "بيانات الميزانية" الرسمية التي ظهرت على منصات نادي النصر الرسمية، حيث حوت البيانات أرقامًا فلكية لعامي 21 و22، والتي لم تنعكس على أرض الواقع، حيث إن النادي خرج من جميع البطولات صِفر اليدين.
وأفاد الفهيد أنه يبحث مع المكتب القانوني إمكانية رفع دعوى رد اعتبار جراء ما تعرض له من ضرر يمس سمعته الإعلامية ومصداقيته.