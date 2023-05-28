"النصر" يقاضي الإعلامي الرياضي "الفهيد" والأخير يكسب الدعوى

جاء ذلك على إثر نشره لتغريدة تحوي "بيانات الميزانية" الرسمية التي ظهرت على منصات نادي النصر الرسمية، حيث حوت البيانات أرقامًا فلكية لعامي 21 و22، والتي لم تنعكس على أرض الواقع، حيث إن النادي خرج من جميع البطولات صِفر اليدين.