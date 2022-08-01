21 مشروعاً مائياً لـ"التحلية" بأكثر من 13 مليار ريال تغطي 7 مناطق

وأوضحت أن قائمة الـ21 مشروعًا التي تضمنتها المحفظة تستهدف وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، إلى جانب استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حالياً، كما تهدف إلى سد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، ورفع موثوقية منظومة الإنتاج والنقل والخزن، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، وتعزيز القدرات الإنتاجية من المياه المحلاة، خاصةً أن هذه المشروعات تغطي 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي.