الشرقية.. سحب وتصريف أكثر من 5.215.101 متر مكعب من مياه الأمطار

قامت أمانة المنطقة الشرقية بسحب وتصريف أكثر من 5.215.101 متر مكعب من مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ الميدانية باشرت فور هطول الأمطار تنفيذ الخطة المعتمدة للحالة المطرية وتفعيل غرفة عمليات مركز الأزمات والمخاطر لمتابعة تصريف مياه الأمطار ومراقبة منسوب المياه عبر المحطات وتوزيع فرق الطوارئ، بمشاركة 376 معدة وآليات نزح المياه، ومعالجة تجمعات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة التصريف بمشاركة 3100 فرد.
وأفادت أمانة الشرقية بأنه تم التعامل مع 336 موقعاً بمشاركة 115 فرقة ميدانية للإصحاح البيئي، ورش مواقع تجمع المياه وحاويات النفايات وتعقيمها، منوهة أن أعمال سحب ونزح مياه الأمطار مستمرة، في المواقع المتبقية غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار وتكثيف الجولات على كافة الأضرار التي خلفتها الحالة المطرية تمهيداً لمعالجتها، وإزالة النفايات والمخلفات من كافة المواقع المتضررة.