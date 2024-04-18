الشرقية.. سحب وتصريف أكثر من 5.215.101 متر مكعب من مياه الأمطار

وأفادت أمانة الشرقية بأنه تم التعامل مع 336 موقعاً بمشاركة 115 فرقة ميدانية للإصحاح البيئي، ورش مواقع تجمع المياه وحاويات النفايات وتعقيمها، منوهة أن أعمال سحب ونزح مياه الأمطار مستمرة، في المواقع المتبقية غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار وتكثيف الجولات على كافة الأضرار التي خلفتها الحالة المطرية تمهيداً لمعالجتها، وإزالة النفايات والمخلفات من كافة المواقع المتضررة.