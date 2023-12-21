البوابة الوطنية للهوايات تحصد جائزةً عالمية لأفضل حملة ترفيهية وثقافية

حصدت البوابةُ الوطنية للهوايات "هاوي" جائزةَ "كوتلر" العالمية لأفضل حملة ترفيهية وثقافية لعام 2023، عن حملتها الوطنية للتوعية بالهوايات تحت شعار "عندك هواية.. عندك سالفة"، التي أطلقتها في شهر أغسطس الماضي في سياق جهود البوابة لتفعيل قطاع الهوايات بالمملكة، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتُمنح جوائز "كوتلر" خلال حفل تكريم يقام مرة كل عام بمشاركةٍ من 50 دولة، وتستضيفه الرياض هذا العام للمتميزين من أفراد أو شركات في مجالات التسويق والإدارة، وأفضل الأعمال المنجزة في الحملات الإعلانية والتسويقية والعلاقات العامة والتسويق الرقمي وأبحاث السوق.
وأوضح مسؤول التواصل والتسويق في "هاوي"، عناد النفيعي؛ أن التكريم العالمي الذي حصلت عليه الحملة، يعدّ إنجازًا كبيرًا يُبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" في تنمية وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة العربية السعودية، وتعدّ دافعًا لمواصلة العمل الدؤوب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، والإسهام في نهضة قطاع الهوايات، وفق مبادرات برنامج جودة الحياة.
وأشار إلى أن حملة "عندك هواية.. عندك سالفة" انطلقت ضمن خطة إعلامية محكمة للوصول إلى عدة أهداف؛ أبرزها التوعية بأهمية ممارسة الهوايات لدى أفراد المجتمع، والتعريف بالبوابة الوطنية للهوايات "هاوي" وخدماتها؛ حيث جرى التنسيقُ مع مجموعة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى شركاء "هاوي" من مختلف القطاعات؛ حيث نجحت في تشجيع الأفراد على اكتشاف وتطوير هواياتهم المختلفة، من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي عُقِدت عبر منصات متعددة وشبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن "هاوي" هي الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات في المملكة، وتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم العمرية، وتأسست بهدف تشجيع الهواة من الجنسين على استكشاف وممارسة هواياتهم المختلفة.