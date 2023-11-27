"السديس" يُكلِّف الدكتور محمد الخضيري وكيلا ًلرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيلاً لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي.
وقدم الدكتور الخضيري شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية على هذه الثقة الغالية، وإتاحة الفرصة له للتشرف بخدمة رسالة المسجد النبوي الدينية، وإثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم.
واعتبر "الخضيري" قرار رئيس الشؤون الدينية تشريفًا وتكليفًا؛ يجعل المسؤولية مضاعفة، ويحتم تكثيف الجهود، وبذل المزيد من الحرص والمتابعة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة -حفظهم الله- لخدمة رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وخدمة زائريه، وإثراء تجربتهم دينيًّا.
وأكد حرص وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي على المرتكزات الدينية الوسطية؛ بما يواكب الاستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية، وتعظيم رسالة المسجد النبوي عالميًّا.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الخضيري حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في تخصص أصول الفقه، ولديه خبرة وحنكة إدارية عريضة؛ بوَّأته تقلُّد العديد من المناصب الإدارية، آخرها وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.