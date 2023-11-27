"السديس" يُكلِّف الدكتور محمد الخضيري وكيلا ًلرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الخضيري حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في تخصص أصول الفقه، ولديه خبرة وحنكة إدارية عريضة؛ بوَّأته تقلُّد العديد من المناصب الإدارية، آخرها وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.