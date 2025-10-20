مصرع شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ

وأصدرت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ بيانًا جاء فيه أن طائرة شحن من طراز بوينغ 744 انحرفت عن المدرج الشمالي بعد هبوطها وتحطمت في البحر, مبينةً أن أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا في الطائرة نقلوا إلى المستشفى في حين لقي اثنان من الموظفين مصرعهما على المدرج بعد اصطدام الطائرة بمركبة.