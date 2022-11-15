الحجرف عن استضافة قطر كأس العالم 2022: إنجاز خليجي جديد

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام سعادة بندر بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م، حيث تسلّم الأمين العام لمجلس التعاون الدعوة الرسمية الموجّهة من قِبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم في دولة قطر 2022، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.