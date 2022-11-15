الحجرف عن استضافة قطر كأس العالم 2022: إنجاز خليجي جديد

أكّد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 مصدر فخرٍ واعتزازٍ لأبناء مجلس التعاون ونسخة متميزة في تاريخ المونديال.
وعبّر الأمين العام، أن العالم أجمع يتابع وبكل إكبار وإجلال التحضيرات المتميزة التي تقوم بها دولة قطر استعداداً لانطلاق البطولة، في حدثٍ هو الأول في نوعه في منطقتنا الخليجية والعربية، والإمكانات الكبيرة التي سخّرتها دولة قطر لنجاح البطولة.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام سعادة بندر بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م، حيث تسلّم الأمين العام لمجلس التعاون الدعوة الرسمية الموجّهة من قِبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم في دولة قطر 2022، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.
وعبّر الأمين العام بأن إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر تعد مصدر فخرٍ واعتزازٍ لجميع أبناء دول مجلس التعاون والعرب، كونه إنجازاً خليجياً جديداً يبرهن قدرة الكفاءات الخليجية لتحقيق الطموحات في المجالات كافة بما ينسجم مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مؤكدا أن العالم على موعدٍ مع نسخة استثنائية ستكون علامةً فارقةً في مسيرة البطولة الكروية الأبرز عالمياً.
وثمّن الأمين العام منجزات مسيرة العمل الخليجي المشترك، والجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز منجزات ومكتسبات مجلس التعاون، مؤكداً أن الرعاية السامية التي تحظى بها مسيرة مجلس التعاون من قبل قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- تمثل الداعم الأساسي والرئيس للأمانة العامة لمجلس التعاون للعمل على تحقيق كل ما يعزّز ويدعم مسيرة المجلس المباركة ويخدم دوله ومواطنيه.