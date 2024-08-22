حضور فاعل للفتاة السعودية في المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة

وظهر ذلك من خلال تفاعلهنّ في ورش العمل التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر التي شملت النهج والاستراتيجيات، وبناء السلام، والإدماج في الكشافة، وتحديث العلامة التجارية، كما برزن خلال مشاركتهن في الأمسية الدولية التي تضمّنت تقديم القهوة السعودية والعديد من الأكلات الشعبية وأنواع التمور بالمملكة والتعريف بها.