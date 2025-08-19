في أقوى ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.. "سوبر وايت" يسجل رقماً قياسياً بـ151 ألف ريال

شهدت الليلة الرابعة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، بيع أغلى صقر حتى الآن، بعد أن بلغ سعره 151 ألف ريال.
الصقر المُباع من نوع "مثلوث جير سوبر وايت فرخ"، وينتمي لمزرعة "جي بي" السلوفينية، وقد بدأ المزاد عليه بسعر 50 ألف ريال، قبل أن يُختتم ببيعه بسعر قياسي.
وأُقيم المزاد بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض، وسط حضور لافت من الصقارين والزوار، وشهد بيع صقرين بمبلغ إجمالي بلغ 202 ألف ريال.
وكانت بداية الليلة مع صقر "جير شاهين فرخ" من مزرعة "اليلايس" البريطانية، وبيع بمبلغ 51 ألف ريال.
ويُعد المزاد وجهة موثوقة لاستقطاب سلالات مميزة من الصقور من مختلف دول العالم، عبر مزادات تنافسية مباشرة، تبث فعالياتها عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويعكس المزاد رؤية نادي الصقور السعودي في تطوير أساليب التربية والإنتاج، وتعزيز الجانب الثقافي والاقتصادي لرياضة الصقور، مع الإسهام في رفع الوعي البيئي وصون الموروث.