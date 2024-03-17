"المودة" توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة مكة لدعم وتمكين السيدات وتحويلهن من الاحتياج للإنتاج

واختتم "آل رضي" أن هذا التعاون يعكس التزام جمعية المودة المتواصل بتحسين جودة حياة النساء، حيث نجحت المودة خلال العشرين عامًا الماضية في مساعدة وتمكين أكثر من 21 ألف سيدة، مضيفاً أن "الجمعية تسعى أيضًا إلى تمكين أكثر من 1800 امرأة خلال عام 2024م من خلال مركز مكرّمة، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المسارات مثل صناعة العطور، وتصميم الأزياء والخياطة، والباريستا، وصيانة الجوال، والتصوير".