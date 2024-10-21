العصيمي : التذبذب القطبي AO يسجل قيمًا إيجابية قوية وغير معتادة في أكتوبر

سجل التذبذب القطبي AO قيمة موجبة قوية بلغت +5، وهي قيمة غير معتادة خلال شهر أكتوبر الذي يتميز عادةً بهدوء حركة الغلاف الجوي لكونه من أشهر الخريف. وتُعد هذه القيم الإيجابية القوية من سمات فصل الشتاء، نظرًا لارتباطها ببرودة الغلاف الجوي خلال تلك الفترة.
وأوضح الباحث في الطقس عبدالله العصيمي أن هذه القيم الإيجابية القوية للتذبذب القطبي ستؤدي إلى صعود الهواء العلوي الدافئ نحو شمال أوروبا، مما يدفع الكتل الباردة إلى الانحراف جنوبًا باتجاه شمال الجزيرة العربية.
وأضاف العصيمي أن التوقعات تشير إلى حالة مطرية مرتقبة مع نهاية الأسبوع، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.
وأشار العصيمي إلى أن القيم الإيجابية القوية للتذبذب القطبي غالبًا ما تركز الحالات المطرية على المناطق الشمالية الشرقية، والشرقية، والوسطى من المملكة في حين أن المناطق الغربية والشمالية الغربية تستفيد عادةً خلال فترات التذبذب القطبي السلبية. وأوضح أن هذه التغيرات المناخية قد تختلف حسب الظواهر المؤثرة الأخرى، مثل ظاهرتي النينو واللانينا، وظروف شمال الأطلسي.
وأضاف العصيمي أنه من المتوقع أن يتحول معامل التذبذب القطبي إلى القيم المحايدة أو السلبية مع بداية شهر نوفمبر، مما قد يؤثر على توزيع الحالات المطرية في المملكة. وختم بقوله: "والله أعلم".