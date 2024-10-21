العصيمي : التذبذب القطبي AO يسجل قيمًا إيجابية قوية وغير معتادة في أكتوبر

وأشار العصيمي إلى أن القيم الإيجابية القوية للتذبذب القطبي غالبًا ما تركز الحالات المطرية على المناطق الشمالية الشرقية، والشرقية، والوسطى من المملكة في حين أن المناطق الغربية والشمالية الغربية تستفيد عادةً خلال فترات التذبذب القطبي السلبية. وأوضح أن هذه التغيرات المناخية قد تختلف حسب الظواهر المؤثرة الأخرى، مثل ظاهرتي النينو واللانينا، وظروف شمال الأطلسي.