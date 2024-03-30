"الترجمة" في الحرمين تساهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتجسيده بمنهجه الأصيل

وتتضمن الخدمة ترجمة خطبة الجمعة وبثها عبر الموجات الإذاعية "FM"، وترجمة الكتب والمطويات باللغات المعتمدة، وترجمة اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية، وإهداء المصاحف المترجمة، وترجمة الدروس العلمية والشرعية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وخدمة الرد على الاستفسارات وتقديم الإرشاد المكاني بالغات في المصليات والكاونترات، وتزويد المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بروابط رموز الاستجابة السريعة "الباركودات" للخرائط التفاعلية، وروابط مبادرة "بلغتكم" للاستماع بالسماعات المصاحبة ترجمة الخطب على مدار العام.