عقول مبتكرة قادمة.. أكاديمية طويق تطلق هويتها الجديدة بركائز تعليمية وتطلّعات طموحة

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق إلى جهود الأكاديمية في إقامة أكثر من 1,000 معسكر وبرنامج تقني بشهادات احترافية بالشراكة مع أكثر من 60 جهة عالمية، وتجاوز أعداد المسجلين في المعسكرات والبرامج 1,000,000 مسجل، كما أكد على مساهمة الأكاديمية في تخريج أكثر من 28,000 طالبًا وطالبة، وإقامة برنامج دوري مخصّص لتوظيف الخرّيجين، بتوفير أكثر من 13,500 مقابلة وظيفية في مختلف المجالات والتخصصات التقنية، في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.