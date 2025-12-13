شاهد.. توافد كثيف على الممر المائي بالموسم يعكس جاذبية السياحة الطبيعية في جازان

شهد الممر المائي بمركز الموسم التابع لمنطقة جازان، اليوم، توافد أعداد كبيرة من المتنزهين والزوار، في مشهد سياحي لافت يعكس الإقبال المتزايد على الوجهات الطبيعية والترفيهية في المنطقة، حيث بات الموقع متنفسًا رئيسيًا للأهالي والعائلات الباحثين عن أجواء هادئة ومفتوحة.
واستمتع الزوار بتجربة التنزه في الممر، الذي يتميز بتصميمه الجمالي وتكامل مرافقه الخدمية، ما وفر بيئة مثالية لممارسة رياضة المشي، وقضاء أوقات مريحة وسط الطبيعة، في ظل تنظيم ميداني وخدمات حظيت بإشادة الزوار.
ويأتي هذا الحراك السياحي تزامنًا مع جهود بلدية الموسم في تطوير الواجهة البحرية والمرافق العامة، وتحسين البنية التحتية للممر المائي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات تحسين المشهد الحضري.
وتسعى البلدية إلى تحويل الموقع إلى نقطة جذب تخدم المجتمع المحلي والزوار، عبر رفع مستوى الخدمات وتفعيل المبادرات التي تُرسخ حضور الموسم كإحدى الوجهات السياحية المتنامية في منطقة جازان.