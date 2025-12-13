شاهد.. توافد كثيف على الممر المائي بالموسم يعكس جاذبية السياحة الطبيعية في جازان

شهد الممر المائي بمركز الموسم التابع لمنطقة جازان، اليوم، توافد أعداد كبيرة من المتنزهين والزوار، في مشهد سياحي لافت يعكس الإقبال المتزايد على الوجهات الطبيعية والترفيهية في المنطقة، حيث بات الموقع متنفسًا رئيسيًا للأهالي والعائلات الباحثين عن أجواء هادئة ومفتوحة.