إمام المسجد النبوي يسلط الضوء على الدروس المستفادة من قصة إبراهيم وأم إسماعيل

وذكر "الثبيتي" أن في سيرة الأنبياء دروسًا وعبرًا، وسيرة خليل الله إبراهيم -عليه السلام- لها ارتباط وثيق في بعض صفحاتها بموسم حج بيت الله الحرام، عندما جاء إبراهيم عليه السلام بزوجته وابنه إسماعيل عليه السلام، ووضعهما في المكان الذي وضع فيه البيت من بعد، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد لا يكون فيه أي مظهر من مظاهر الحياة، لا بشر ولا ماء، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر، وسقاءً من ماء، ثم رجع من حيث قدم، فتبعته أم إسماعيل فقالت: أين نذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، تردد ذلك مرارًا وهو لا يلتفت إليها، حتى قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذًا لا يضيعنا.