NHC تعلن بدء البيع في مشروع "وهج" بالرياض بأسعار تبدأ من 719 ألف ريال

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها السكني الجديد “وهج”، أحد مشاريعها الحديثة ضمن #وجهة_الأصالة بأسعار تبدأ من 719 ألف ريال، ويتميز بموقع استراتيجي جنوب العاصمة الرياض بالقرب من قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية، ليعزز المعروض السكني بخيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة عصري ومتوازن.