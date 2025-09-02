NHC تعلن بدء البيع في مشروع "وهج" بالرياض بأسعار تبدأ من 719 ألف ريال

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها السكني الجديد “وهج”، أحد مشاريعها الحديثة ضمن #وجهة_الأصالة بأسعار تبدأ من 719 ألف ريال، ويتميز بموقع استراتيجي جنوب العاصمة الرياض بالقرب من قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية، ليعزز المعروض السكني بخيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة عصري ومتوازن.
يقام مشروع “وهج” على مساحة تتجاوز 270 ألف متر مربع، ويضم 956 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، ويتميز بجودة عالية وتكامل الخدمات والمرافق.
ويتميز المشروع من سهولة الوصول عبر طرق رئيسية مثل طريق الإمام مسلم وشارع النفود والدائري الجنوبي، إضافة إلى قربه من العديد من المرافق والخدمات الحيوية، مما يعزز قيمة السكن ويواكب مستهدفات جودة الحياة.
وتدعو NHC الراغبين في التملك والاطلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة مركز مبيعات وجهة الأصالة، أو الحجز عبر رابط موقع “سكني"
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحوّل الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.