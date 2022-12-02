حوكمة جديدة لمنح المكافآت التشجيعية لمَن يساعد في الكشف عن مخالفات الأنظمة.. وهذه هي الشروط

وتتكوّن الحوكمة التي نشر تفاصيلها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، من 9 بنود؛ من أبرزها شروط منح المكافأة التشجيعية، التي تضمنت أن يكون هناك نصٌ نظامي يمكّن الجهة المعنية من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلَّغ عنها، اضافة إلى شرط أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، والتأكيد على ألا يكون المبلغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها، إضافة إلى شرط ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها، وألا يكون المُبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلَّغ عنها.